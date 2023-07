Inter, UFFICIALE: Massimo Tarantino è il nuovo direttore del Settore Giovanile del club

Tarantino, classe '71, è cresciuto calcisticamente nella Cosmos Palermo, prima di indossare la maglia del Catania e di trasferirsi, poi, al Napoli, dove milita dal 1989 al 1996. Proprio il 1996 è l’anno del suo salto in nerazzurro: un trasferimento che corona il sogno di Tarantino, da sempre tifoso nerazzurro. L’avventura è minata, però, da un grave infortunio, che gli permette di raccogliere soltanto due presenze in Coppa Italia. Si trasferisce poi al Bologna, dove gioca per cinque stagioni, chiudendo poi la carriera con le esperienze con Como, Triestina e Pavia.