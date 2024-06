Marco Tardelli, ex centrocampista della Nazionale, dalle colonne de Il Secolo XIX ha voluto caricare gli Azzurri a pochi giorni dall'inizio dell'Europeo: "Credo che questa Nazionale possa darci grandi soddisfazioni, come avrete capito io sono fra i positivi, fra coloro che credono in Luciano Spalletti, e soprattutto nella sua delicata opera di restauro di un ambiente che aveva momentaneamente smarrito quell'amore necessario per coloro che vestono la Maglia Azzurra".