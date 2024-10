Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, parlando della lotta scudetto tra Inter e Napoli, Marco Tardelli non esclude la Juventus di Thiago Motta. "È troppo presto per definirla una sfida scudetto, qualcuno può ancora inserirsi. Di certo Conte è molto abituato a gestire la lotta per il tricolore, sa come si fa e non ha le coppe europee, quindi è un serio candidato. Anche Inzaghi ha dimostrato di saper lavorare per grandissimi traguardi, inoltre la sua rosa mi pare abbia qualcosa in più rispetto al Napoli".