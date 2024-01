Tardelli: “Scudetto? Inter-Juve del 4 febbraio decisiva. Mi gioco una pizza su Allegri”

La Juventus, approfittando dei nerazzurri in Arabia, può arrivare allo scontro diretto virtualmente davanti in classifica vincendo contro Sassuolo, Lecce e Empoli… Può pesare?

«Il “virtualmente” conta poco, non credo che nel caso possa portare dei vantaggi il 4 febbraio. In un derby d’Italia per lo scudetto scendono in campo tutti per vincere. Se le distanze, al netto della partita in meno dell’Inter, rimarranno più o meno queste, beh la sfida di San Siro sarà decisiva soprattutto per la Juventus. Perché se l’Inter dovesse trionfare, la corsa al titolo sarebbe ben indirizzata».