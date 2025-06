Il centravanti era in aeroporto ieri per raggiungere la squadra negli Usa, ma la guerra con Israele glielo ha impedito

Con il rientro in campo dei nazionali, e in attesa dei tre infortunati, Chivu avrà a disposizione quasi tutta l'Inter. Manca ancora all'appello Taremi , bloccato a Teheran per via della guerra.

"Se Lautaro è pronto a riprendersi il posto, ben altri problemi ha Mehdi Tharemi. Il centravanti iraniano è bloccato a Teheran a causa della guerra con Israele. Lo spazio aereo dell’Iran è chiuso al traffico civile. Ieri Taremi si è presentato in aeroporto per volare verso la California, ma è dovuto ritornare indietro. L’Inter si sta muovendo per capire se c’è la possibilità che Taremi in qualche modo possa raggiungere i compagni negli Usa, ma c’è una guerra in atto, la situazione è molto difficile e le preoccupazioni in Iran sono altre", scrive La Gazzetta dello Sport.