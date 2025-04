Fuoco di paglia

E dire che il suo impatto con il mondo Inter era stato decisamente incoraggiante: messosi a disposizione fin dal primo giorno di ritiro estivo, Taremi aveva particolarmente brillato nei test pre campionato, segnando 3 gol nelle prime 2 amichevoli. L'arrivo del primo infortunio, tuttavia, ha cambiato in maniera irrecuperabile il suo inserimento in squadra: perso l'esordio in campionato, l'iraniano è poi entrato in un vortice di paure e incertezze, perdendo definitivamente terreno dalla ThuLa e venendo raggiunto - e poi superato - anche da Arnautovic e Correa. Gli applausi e le speranze di luglio ben presto si sono trasformati prima in mugugni, e poi in fischi.