Taremi, questa era l’offerta dell’Inter. È stata fatta una telefonata anche al Bayern…

Negli ultimi giorni Marko Arnautovic ha definitivamente superato la concorrenza, sarà l'austriaco il rinforzo in attacco per l'Inter. In lizza c'erano anche altri nomi, come quello di Taremi. "Marotta e il d.s. Ausilio hanno ricevuto il no del Porto a una offerta di 23 milioni per Taremi. Non sarebbe stato facile ammorbidire i portoghesi e, in più, la maxi-controindicazione della Coppa d’Asia ha avuto un peso", sottolinea la Gazzetta dello Sport.