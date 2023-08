O Jogo – Taremi, l’Inter alza l’offerta: pronti 25 milioni di euro per il Porto

Prosegue in maniera frenetica la caccia a un attaccante da parte dell'Inter: i nerazzurri stanno valutando numerosi profili, e tra i preferiti c'è sempre Mehdi Taremi. L'attaccante iraniano verrebbe volentieri in Italia, ma il Porto chiede 30 milioni di euro per il suo cartellino, e non intende concedere sconti.