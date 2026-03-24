Paolo Condò ha parlato così di quello che sta succedendo all'Inter dopo il calo di rendimento delle ultime settimane

Matteo Pifferi Redattore 24 marzo - 20:35

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Paolo Condò ha parlato così di quello che sta succedendo all'Inter dopo il calo di rendimento delle ultime settimane:

"Al 100% dipenderà da cosa farà l'Inter, ritenevo il campionato ormai concluso prima del derby, anche dopo la sconfitta del Milan con la Lazio. L'Inter non è crollata, ha rallentato vistosamente. Questo rallentamento è figlio di una situazione psicologica complicata, relativa alla scorsa stagione, che l'Inter pensava di aver risolto e invece l'eliminazione dal Bodo ha riacceso. Non frequento più i social in maniera attiva ma ogni tanto do degli sguardi in maniera passiva per capire l'aria che tira.

Sono rimasto sbigottito dall'entusiasmo scatenato dai tifosi dell'Inter dopo l'eliminazione dal Bodo. Non di tutti i tifosi, ma secondo me è la maggioranza. Come se ci fosse un'equazione, tanto non avremmo vinto la Champions e meno male che siamo usciti così ci possiamo concentrare sul campionato. Così succede l'esatto contrario, grandezza chiama grandezza e mediocrità chiama mediocrità.

E così vale per lo stesso ambiente, che per me è frustrato dall'anno scorso, c'è stata una delusione enorme per competere per tutto e non vincere niente ma anche perdere così male la finale dopo aver fatto vedere serate eroiche prima. Se l'Inter avesse passato il turno col Bodo, sarebbe successo l'esatto opposto di quello che speravano i tifosi: se avesse eliminato il Bodo, per me avrebbe ancora 10 punti di vantaggio in campionato"