"L’Inter è a tre punti dalla vetta . Non pochi dopo cinque giornate e avendo davanti quattro squadre tutte potenziali avversarie per l’obiettivo finale. Ma niente se si considera che alla terza uscita la squadra di Chivu aveva già accumulato due sconfitte. Eppure, il modo in cui sono arrivate le due sconfitte - un gentile omaggio all’Udinese e la rocambolesca lotteria sul campo della Juventus - e il modo in cui sono arrivate le tre vittorie - dominio assoluto del gioco, grande facilità di arrivare in zona gol, efficacia di quasi tutti i sostituti dei titolari di Inzaghi , soltanto qualche distrazione veniale nei finali di due delle tre partite - fa venire il sospetto che la più autorevole candidata allo scudetto sia proprio la quinta in classifica, più delle tre capoliste di giornata e più della Juventus".

"In fondo, bene bene il Napoli ha giocato soltanto il primo tempo con la Fiorentina, il Milan un tempo a Udine e mezz’ora con il Napoli, la Roma mezz’ora nel derby, la Juventus solo quando stava per affogare. L’Inter invece è spesso addirittura più bella che buona, ma è sempre così efficace da dare l’impressione in Serie A di poter perdere colpi soltanto perché in vena di regali, come l’anno scorso, non perché gli avversari sono davvero superiori. Poi ci sarebbe l’Atalanta, che ha gli stessi punti dell’Inter e che in casa della Juventus è andata a un passo da una vittoria meritata. Ma dell’Atalanta, si sa, si parla soltanto da febbraio in poi".