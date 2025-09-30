Fabio Caressa, giornalista, nel corso di un video sul suo canale YouTube, ha parlato così dell'Inter dopo la vittoria contro il Cagliari: "Bastoni è tornato ad essere quello che conoscevamo: l'azione che porta al gol di Lautaro è la classica azione dell'Inter. E questo mi convince sempre di più che Chivu non sia solo un buon allenatore ma anche un uomo molto intelligente. Sta portando delle modifiche ma piano piano: parla molto coi giocatori.
Caressa: “Novità Chivu e Dimarco contro Inzaghi, cosa penso. Esposito mi ricorda…”
La dichiarazione di Dimarco è importante, dimostra che qualcosa si era un po' sfilacciato con Inzaghi e Inzaghi doveva averlo capito: perché è normale dopo che tanti anni un allenatore nella stessa squadra ha le convinzioni e queste convinzioni ad esempio di giocare solo un'ora, nel caso di Dimarco, a qualcuno non vanno bene. Poi si crea un minimo di sfilacciamento. Ma la novità Chivu può portare qualcosa di diverso e un nuovo entusiasmo che serviva dopo la finale persa. Lautaro ha numeri impressionanti: lui segna quasi solo i primi gol e garantisce una media di 20 punti a stagione, un'enormità. Ha un livello di gol decisivi segnati che è più dell'80%, una cosa spaventosa per un attaccante.
Poi è un leader, trascina, si fa sentire fuori dal campo: mi piace tantissimo. Pio Esposito mi ricorda vagamente Vieri su certe cose, anche se non sono uguali: quando parlo di Vieri parlo di un top della storia del calcio. Ma aspettiamo un attimo: sicuramente diventerà giocatore ma non bisogna caricarlo di troppe responsabilità. Avrà spazio per mettersi in mostra e questo è importante: ma non bisogna dire che sarà un fuoriclasse, i giovani hanno un andamento sinusoidale. Seguiamo e sosteniamo questi giovani".
