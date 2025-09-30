Fabio Caressa, giornalista, nel corso di un video sul suo canale YouTube, ha parlato così dell'Inter dopo la vittoria contro il Cagliari

Marco Astori Redattore 30 settembre 2025 (modifica il 30 settembre 2025 | 16:11)

Fabio Caressa, giornalista, nel corso di un video sul suo canale YouTube, ha parlato così dell'Inter dopo la vittoria contro il Cagliari: "Bastoni è tornato ad essere quello che conoscevamo: l'azione che porta al gol di Lautaro è la classica azione dell'Inter. E questo mi convince sempre di più che Chivu non sia solo un buon allenatore ma anche un uomo molto intelligente. Sta portando delle modifiche ma piano piano: parla molto coi giocatori.

La dichiarazione di Dimarco è importante, dimostra che qualcosa si era un po' sfilacciato con Inzaghi e Inzaghi doveva averlo capito: perché è normale dopo che tanti anni un allenatore nella stessa squadra ha le convinzioni e queste convinzioni ad esempio di giocare solo un'ora, nel caso di Dimarco, a qualcuno non vanno bene. Poi si crea un minimo di sfilacciamento. Ma la novità Chivu può portare qualcosa di diverso e un nuovo entusiasmo che serviva dopo la finale persa. Lautaro ha numeri impressionanti: lui segna quasi solo i primi gol e garantisce una media di 20 punti a stagione, un'enormità. Ha un livello di gol decisivi segnati che è più dell'80%, una cosa spaventosa per un attaccante.

Poi è un leader, trascina, si fa sentire fuori dal campo: mi piace tantissimo. Pio Esposito mi ricorda vagamente Vieri su certe cose, anche se non sono uguali: quando parlo di Vieri parlo di un top della storia del calcio. Ma aspettiamo un attimo: sicuramente diventerà giocatore ma non bisogna caricarlo di troppe responsabilità. Avrà spazio per mettersi in mostra e questo è importante: ma non bisogna dire che sarà un fuoriclasse, i giovani hanno un andamento sinusoidale. Seguiamo e sosteniamo questi giovani".