Eva A. Provenzano Caporedattore 27 ottobre 2025 (modifica il 27 ottobre 2025 | 21:32)

Su Skysport Gianfranco Teotino è intervenuto sulla discussione che nelle scorse ore hanno affrontato al Club Beppe Bergomi e Alex Del Piero. Gli ex capitani di Inter e Juventus hanno discusso proprio sulla squadra nerazzurra che l'interista ha definito "più brava e non più forte delle altre" e che invece secondo l'ex bianconero resta la più forte degli ultimi quattro anni.

«Dove mi schiero io? Con tutto il rispetto che ho per Bergomi io mi sento più allineato sulle posizioni di Del Piero. Credo che da 3-4 anni l'Inter sia in Italia la squadra in assoluto più forte, potenzialmente più forte. Tranne forse nella stagione del Napoli di Spalletti, perché quel Napoli era più forte forse. Quando ha vinto il Milan di Pioli e il Napoli di Conte credo che le rivali in quel caso siano state, come dice Del Piero, più brave dell'Inter. Nonostante i nerazzurri fossero più forti», ha detto il giornalista.

In Europa — «Se allarghiamo questo discorso all'Europa, invece credo che l'Inter negli anni in cui è arrivata in finale di CL una delle due più forti d'Europa, credo che lì ci fossero squadre più forti dell'Inter ma in quel caso l'Inter è stata più brava di squadre più forti», ha concluso in merito.

(Fonte: SS24)