FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 ultimora Paganin: “Thuram-Frattesi? No, farei questo scambio con la Roma. Henrique? Inter pensava…”

ultimora

Paganin: “Thuram-Frattesi? No, farei questo scambio con la Roma. Henrique? Inter pensava…”

Paganin: “Thuram-Frattesi? No, farei questo scambio con la Roma. Henrique? Inter pensava…” - immagine 1
Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Antonio Paganin ha parlato del possibile scambio Thuram-Frattesi
Gianni Pampinella
Gianni Pampinella Redattore 

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Antonio Paganin ha parlato del possibile scambio Thuram-Frattesi.

"Difficile arrivare a Thuram. Io farei più Frattesi-Pellegrini, che la Roma ha recuperato tra l'altro. Pellegrini è uno di qualità e non è più un giovanotto. Certe qualità farebbero comodo all'Inter".

Paganin: “Thuram-Frattesi? No, farei questo scambio con la Roma. Henrique? Inter pensava…”- immagine 2
Getty Images

Come vede Luis Henrique?

—  

"L'Inter pensava di avere un giocatore più pronto e simile all'idea di calcio di Chivu. ora vedremo l'ulteriore crescita, sono queste le gare che danno lo spessore di un giocatore, perché vedi sotto pressione come gioca, quando c'è qualcosa da portare a casa".

(TMW Radio)

Leggi anche
Trevisani: “Il Bologna può mettere in difficoltà l’Inter e non solo. Normalmente...
Fcinter1908 e Legea a sostegno dell’Altarese: siglato accordo triennale

© RIPRODUZIONE RISERVATA