Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Antonio Paganin ha parlato del possibile scambio Thuram-Frattesi.
"Difficile arrivare a Thuram. Io farei più Frattesi-Pellegrini, che la Roma ha recuperato tra l'altro. Pellegrini è uno di qualità e non è più un giovanotto. Certe qualità farebbero comodo all'Inter".
Come vede Luis Henrique?—
"L'Inter pensava di avere un giocatore più pronto e simile all'idea di calcio di Chivu. ora vedremo l'ulteriore crescita, sono queste le gare che danno lo spessore di un giocatore, perché vedi sotto pressione come gioca, quando c'è qualcosa da portare a casa".
