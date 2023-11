Terim: “Apprezzo Pioli, ma Milan deve giocare sempre per vincere. Assenze? Non ci sono scuse”

Aggiunge altra pressione su Pioli…

«Conosco questa parola. Lo stile di Pioli mi piace: il Milan gioca sempre per imporsi, come nell’anno dello scudetto, in casa e fuori. Chiaro che un allenatore vorrebbe sempre lavorare in tranquillità e non pensare che dopo due-tre partite senza vittorie la gente chieda la sua testa… Servono altre due semplici parole: fiducia e pazienza. Il club deve fargli sentire vicinanza, è sbagliato sedersi in panchina e pensare: “Se non va bene, è finita”».