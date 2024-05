Le parole del capitano nerazzurro rivolte alle tre donne che hanno fischiato per la gara tra la formazione di Inzaghi e quella di Juric

Inter-Torino è stata la prima volta per una terna arbitrale tutta al femminile: l'arbitro era la trentatreenne livornese Maria Sole Ferrieri Caputi, assistita da Francesca Di Monte e Tiziana Trasciatti. La notizia è stata ripresa anche all'estero e ha suscitato l'interesse anche di riviste rosa. In campo se la sono cavata e hanno ricevuto le stesse critiche degli uomini dopo un giallo - che dopo il richiamo del VAR è diventato rosso - e per un rigore dato a Calhanoglu.