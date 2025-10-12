FC Inter 1908
Intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, Attilio Tesser ha analizzato l'avvio di stagione del Napoli
Gianni Pampinella
Gianni Pampinella 

Intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, Attilio Tesser ha analizzato l'avvio di stagione del Napoli. "Vedo solo cose positive per il Napoli. È normale che ci siano aspetti da perfezionare, come accade anche a Milan e Inter, ma la squadra è forte e crescerà ancora, soprattutto nel gioco".

"A Milano mancavano Buongiorno e Rrahmani, oltre ai terzini sinistri. È difficile giudicare una difesa quando non ci sono i titolari. Provate a togliere Modric o Leao al Milan: anche loro faticherebbero".

(Tuttomercatoweb.com)

