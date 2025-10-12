Intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, Attilio Tesser ha analizzato l'avvio di stagione del Napoli. "Vedo solo cose positive per il Napoli. È normale che ci siano aspetti da perfezionare, come accade anche a Milan e Inter, ma la squadra è forte e crescerà ancora, soprattutto nel gioco".
"A Milano mancavano Buongiorno e Rrahmani, oltre ai terzini sinistri. È difficile giudicare una difesa quando non ci sono i titolari. Provate a togliere Modric o Leao al Milan: anche loro faticherebbero".
