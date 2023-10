Inter-Bologna è anche Inzaghi contro Thiago Motta: l’anno scorso il brasiliano poteva…

Sfida affascinante in campo, ma anche in panchina. Inter-Bologna è una partita solo sulla carta abbordabile per i nerazzurri

Sfida affascinante in campo, ma anche in panchina. Inter-Bologna è una partita solo sulla carta abbordabile per i nerazzurri, alla ricerca di una vittoria che dia continuità alla splendida prova contro il Benfica e che chiuda al meglio quest'altro capitolo di campionato prima della sosta. Sfida in panchina, si diceva: eh sì, perché l'anno scorso, nel momento di peggior crisi di Inzaghi, era stato proprio Thiago Motta uno dei nomi forti fatti per la sostituzione del tecnico, poi risollevatosi alla grande. Scrive il Corriere della Sera: