Marcus Thuram ha iniziato la stagione come meglio non avrebbe potuto. Sette gol in sette partite, con tanto di tripletta nell'ultimo turno di campionato contro il Torino per suggellare un inizio di campionato ad altissimo livello.

"Thuram segna e l'Inter vola e il mercato si accende intorno a Marcus: in questi primi mesi di campionato alcuni osservatori del Psg sono venuti in Italia per visionare l'attaccante francese. Al momento non c'è stato nessun approccio con l'Inter né con l'entourage del giocatore, solo una presenza in tribuna per studiare da vicino l'attaccante classe '97 inserito nella lista dei possibili obiettivi per l'estate. Tra i giocatori con le sue caratteristiche Thuram è uno di quelli che piace di più, una situazione da tenere monitorata in ottica mercato", riporta calciomercato.com.