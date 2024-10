Per la gara contro il Belgio molto probabilmente avrà recuperato pienamente e verrà impiegato prima di tornare ad Appiano Gentile. Si metterà così a disposizione di Inzaghi per preparare la sfida all'Olimpico contro la Roma. "Da questo punto di vista non sembrano esserci problemi, solo la giusta cautela per un giocatore che ha ricevuto un colpo. E anche in Nazionale stanno gestendo in un certo modo", ha riferito Paventi, inviato del canale satellitare.