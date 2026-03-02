Contro Como e Milan il francese ha l'occasione di riscattare una stagione fin qui fatta di tanti bassi e pochi alti

Due partite per cambiare una stagione. Contro Como e Milan Marcus Thuram ha l'occasione di riscattare una stagione fin qui fatta di tanti bassi e pochi alti. L'attaccante sembra lontano parente di quello ammirato nella sua prima stagione con la maglia dell'Inter, quando insieme ai compagni ha trascinato la squadra verso la seconda stella. Ora il francese ha l'opportunità di riscattarsi.

"L’apporto del suo numero 9 è mancato e ha avuto un peso. Anche soltanto considerando l’appannamento del reparto avanzato nei 180’ giocati contro il Bodø/Glimt con in palio il pass per gli ottavi di finale di Champions League. Avrebbe sicuramente dovuto garantire di più, considerando esperienza, qualità e doti atletiche di cui dispone. E dire che il 2026 di Marcus Thuram era cominciato anche discretamente, con le due esultanze di fila contro Bologna e Parma in campionato. Prima che però qualcosa s’inceppasse nel suo motore. Nelle successive quattordici gare, il francese ne ha giocate tredici, segnando appena un gol, tra l’altro del tutto ininfluente, contro il Sassuolo", sottolinea il Corriere dello Sport.

"L’ora della prova però non è di certo finita. Nella settimana che può rivelarsi decisiva su due fronti c’è ancora margine abbondante per incastonare la sua firma nel mosaico stagionale nerazzurro. Le altre due alternative stanno dando un contributo non banale e continueranno a rappresentare una risorsa, a conferma di quanto ben assortito sia il reparto, ma il cambio di passo deve arrivare da Thuram. Se lo attende Chivu, convinto che il suo numero 9 abbia le carte in regola per scrollarsi di dosso le critiche e ritrovare la brillantezza perduta. D’ora in avanti ci sarà possibilità anche di lavorare con più calma ad Appiano Gentile, anche nell’ottica di limare alcune sbavature in fase di pressione che secondo lo staff tecnico portano il francese a sprecare energie inutili e perdere lucidità sotto porta".

