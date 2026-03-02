Lo scudetto è ormai vicino, ma sulla stagione dell'Inter resta la macchina dell'eliminazione dalla Champions League per mano del Bodo Glimt. Questa l'analisi di Luca Calamai:
Lo scudetto è ormai vicino, ma sulla stagione dell'Inter resta la macchina dell'eliminazione dalla Champions League per mano del Bodo Glimt
"... Diverso il discorso guardando al futuro in Champions. Per tornare a essere candidati credibili al successo in Champions servirà nuova qualità. Serviranno nuove stelle. Il presidente Marotta stavolta potrebbe avere qualche soldo in più da spendere".
"Il primo passo sarà valutare il lavoro fatto da Chivu. Capire se il giovane tecnico ha le armi giuste per portare l’Inter in cima alla Champions. Vedremo cosa deciderà Marotta".
(Fonte: TMW)
