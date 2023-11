Thuram presente nella lista dei convocati del CT francese Deschamps per le ultime due partite del girone di qualificazione ad Euro 2024

Didier Deschamps ha diramato l'elenco dei convocati della Francia per le ultime sfide del girone di qualificazione ad Euro 2024, con i transalpini che hanno già staccato il pass con due turni di anticipo.

Per i match contro Gibilterra e Grecia, nell'elenco dei convocati c'è anche l'interista Thuram. Assente, ovviamente, Pavard perché infortunato. Prima chiamata in prima squadra per il talento del PSG Zaire-Emery.