Thuram 10 gol in 24 presenze in A. Doppia cifra come Djorkaeff

Dieci gol in ventiquattro presenze con la maglia dell'Inter in questo campionato. Marcus Thuram diventa così, dopo la rete dell'uno a zero segnata contro la Salernitana, il secondo francese a raggiungere la doppia cifra quanto a gol realizzati in nerazzurro nel campionato italiano.

Prima di lui c'era stato Djorkaeff, suo connazionale, che aveva segnato 14 gol in 33 partite nella stagione 1996-1997 da quanto riporta Opta. Le reti totali in stagione di Thuram sono 12, 10 in Serie A,1 segnato in Supercoppa e 1 in Champions League. 11 invece gli assist totali, 10 in Serie A e 1 in Coppa.