Marcus Thuram gioca 72' e aiuta la Francia a vincere 2-1 contro l'Islanda. Match subito in salita perché gli islandesi passano in vantaggio al 21' per via del gol di Gudjohnsen che sfrutta un clamoroso errore di Olise.
ultimora
Norvegia-Moldavia 11-1: la situazione nel girone dell’Italia. Per Thuram 72′ con l’Islanda
Sul finire del primo tempo proprio Thuram si procura un calcio di rigore che Mbappe concretizza per il pareggio. Al 62' la Francia la ribalta con Barcola che segna su tap-in dopo l'assist di Mbappe. Thuram viene sostituito al 72' dopo l'espulsione di Tchouameni al 67', con Deschamps che schiera Rabiot per rinfoltire il centrocampo.
Clamorosa vittoria della Norvegia che batte 11-1 la Moldavia: 5-0 a fine primo tempo con tripletta di Haaland, gol iniziale di Myhre e rete di Odegaard. Nella ripresa Haaland ne segna altri due e c'è anche il poker di Aasgaard, subentrato al 67'.
La Norvegia sale a 15 punti, a +6 sull'Italia con una partita in più sugli azzurri. E la differenza reti diventa sempre più a favore dei norvegesi, ora a +21 mentre l'Italia è solo a +5. L'11 ottobre c'è Norvegia-Israele e Estonia-Italia.
© RIPRODUZIONE RISERVATA