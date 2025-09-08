Il ct francese ha risposto ai giornalisti che gli hanno chiesto dell'attaccante dell'Inter dato che ha giocato meno negli ultimi mesi in Nazionale

Eva A. Provenzano Caporedattore 8 settembre 2025 (modifica il 8 settembre 2025 | 16:16)

È nella nazionale francese dal 2024, l'attaccante dell'Inter Marcus Thuram (28 anni, 30 presenze e 2 gol) sta trovando meno minutaggio negli ultimi mesi in Nazionale e in Francia parlano di lui come di un giocatore della panchina della rosa a disposizione di Deschamps. Gli hanno chiesto di lui e il ct francese ha mostrato comunque fiducia nel giocatore nerazzurro:

«È stato con noi regolarmente, l'ho utilizzato, non nello stesso sistema del suo club, dove ci sono due attaccanti. Ha fatto delle buone cose, ma gli è mancata l'efficienza che ci si aspetta da un attaccante. Ha avuto occasioni e occasioni. Deve ancora fare un salto di qualità. Marcus non si tira mai indietro, dà molto, anche se non fa tutto bene. (...) So di poter contare su di lui, che parta titolare o subentri», ha spiegato l'ex allenatore della Juventus ai media.

