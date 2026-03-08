FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 ultimora Sky / Milan-Inter, tegola totale per Chivu? Thuram rischia di star fuori dai convocati

ultimora

Sky / Milan-Inter, tegola totale per Chivu? Thuram rischia di star fuori dai convocati

Sky / Milan-Inter, tegola totale per Chivu? Thuram rischia di star fuori dai convocati - immagine 1
In bilico la presenza nel derby dell'attaccante francese, ancora alle prese con un forte attacco influenzale
Alessandro De Felice
Alessandro De Felice Redattore 

Manca sempre meno al derby di Milano tra Milan e Inter, in programma questa sera alle 20:45 a San Siro e valido per la 28esima giornata di Serie A.

In casa nerazzurra, oltre al capitano Lautaro Martinez, aggregato per stare al fianco dei compagni ma indisponibile fino a dopo la sosta, potrebbe alzare bandiera bianca anche Marcus Thuram.

Sky / Milan-Inter, tegola totale per Chivu? Thuram rischia di star fuori dai convocati- immagine 2
Getty Images

L'attaccante francese è in forte dubbio per la gara, con la convocazione che resta in bilico, come riferisce Sky Sport.

“Scendono di ora in ora le possibilità di vedere Thuram tra i convocati. C’è uno stato influenzale che non è del tutto rientrato”.

Inter Thuram
Getty Images

Confermata, dunque, la presenza dal primo minuto della coppia d'attacco formata da Pio Esposito e Bonny, rientrato dopo l'infortunio e pronto a scendere in campo dall'inizio.

Leggi anche
Sky / Milan-Inter, la scelta di Allegri: chi gioca tra Estupinan e Bartesaghi
Libero – Thuram, paracetemolo e via. Esposito da uomo del futuro a uomo del presente

© RIPRODUZIONE RISERVATA