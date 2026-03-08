Manca sempre meno al derby di Milano tra Milan e Inter, in programma questa sera alle 20:45 a San Siro e valido per la 28esima giornata di Serie A.
Sky / Milan-Inter, tegola totale per Chivu? Thuram rischia di star fuori dai convocati
Sky / Milan-Inter, tegola totale per Chivu? Thuram rischia di star fuori dai convocati
In bilico la presenza nel derby dell'attaccante francese, ancora alle prese con un forte attacco influenzale
In casa nerazzurra, oltre al capitano Lautaro Martinez, aggregato per stare al fianco dei compagni ma indisponibile fino a dopo la sosta, potrebbe alzare bandiera bianca anche Marcus Thuram.
L'attaccante francese è in forte dubbio per la gara, con la convocazione che resta in bilico, come riferisce Sky Sport.
“Scendono di ora in ora le possibilità di vedere Thuram tra i convocati. C’è uno stato influenzale che non è del tutto rientrato”.
Confermata, dunque, la presenza dal primo minuto della coppia d'attacco formata da Pio Esposito e Bonny, rientrato dopo l'infortunio e pronto a scendere in campo dall'inizio.
