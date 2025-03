Thuram tornato ad Appiano. “Inzaghi verificherà la caviglia e lo indirizzerà”

Il calciatore francese era stato convocato dalla Francia ma è stato rispedito a casa per la caviglia non al top

Anche Marcus Thuram torna ad Appiano oggi. Il giocatore, che era stato convocato dalla Nazionale francese, è stato poi rispedito ad Appiano per il suo noto problema alla caviglia. La Gazzetta dello Sport scrive che il francese rivedrà lo staff tecnico nerazzurro: "Simone Inzaghi vuole vedere da vicino come starà mai la caviglia del suo centravanti (nessuno ne è davvero preoccupato...), un po’ il tecnico intende indirizzarlo sul lavoro da fare in questa settimana delicata".

E per delicata si intende la settimana che sta arrivando e che vedrà l'Inter alle prese con nuove partite da non sbagliare per tenere a distanza il Napoli. "Contro l'Atalanta - sottolinea la rosea - Marcus volava oltre il dolore che pure sente da un po’. Al momento porta addosso il peso di tutto l’attacco dei campioni, visto che Lautaro viaggia ancora col freno a mano tirato: arrivato in Italia con volo da Baires, anche l’argentino sarà oggi al centro sportivo, accolto con tutti gli onori del caso. I suoi esami, assieme a quelli di Dumfries, sono spostati a lunedì: serviranno per dare un preciso orizzonte temporale al recupero e capire se sarà davvero solo una la gara da saltare", si legge.