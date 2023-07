GdS – Inter, Thuram serve lavoro. “Più adatto a ripartenza, deve cercare di più Lautaro”

"Nel reparto offensivo Correa, in attesa di sviluppi dal mercato, ha mostrato ancora una volta i propri limiti, specie sul piano realizzativo. Ma il francese ha bisogno di lavoro, ha necessità di muoversi in maniera coordinata rispetto al resto della squadra. Nel secondo tempo di ieri ha dato dimostrazione, in un paio di occasioni, di avere grandi capacità. Uno stop e una conclusione al volo, poi ribattuta, in piena area ha fatto capire la sua velocità di esecuzione. E poi una volata di 40 metri palla al piede ha mostrato quanto letale possa essere in campo aperto", spiega La Gazzetta dello Sport.