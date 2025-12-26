Intervistato da Hernanes nel corso del programma di Dazn, My Skills, Khephren Thuram ha toccato diversi argomenti. Il centrocampista non ha dubbi sulla Juve: "Per me è il miglior club in Italia e uno dei migliori al mondo, la Juventus è come sei dentro la vita, quando sei qui ti devi comportare in una certa maniera, devi dormire Juventus, devi mangiare Juventus, qui ti alleni non come negli altri club, ho fatto Nizza, Monaco, si vede la differenza, la Juve è un modo di essere, questo me l'ha fatto capire anche mio papà".

"Qui si gioca per vincere. Un anno e mezzo sono qua e lo vedo ogni giorno. Papà è juventino, però è molto contento che mio fratello giochi nell'Inter, era la squadra giusta per lui per crescere come giocatore e come uomo, per me la squadra giusta era la Juve".

Sull'esultanza contro Marcus nel 4-3 contro l'Inter ha raccontato: "Un bel momento, lui ha fatto goal, io anche, alla fine abbiamo vinto noi, poi ci siamo trovati dentro lo spogliatoio ed è stato un bel momento. Esultanza in cui ho detto "io sono Thuram"? Si perché dopo la partita la gente ha detto che lui non ha esultato, invece non è vero, lui ha esultato e io l'ho vista, è andato dai tifosi della Juve ha fatto vedere "io sono Thuram", questo mi ha fatto arrabbiare... quando ho fatto gol ho detto io sono Khephren Thuram, era per rispondergli".