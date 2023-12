Thuram ripesca una foto dal passato e tagga Dimarco: “Lo sapevo già”

Ormai sembrano la premiata ditta. Uno fa cross e l'altro segna e poi sui social si danno il cinque coinvolgendo follower e tifosi. Thuram si è davvero ambientato all'Inter e sembra giocare nella squadra nerazzurra da molto più tempo di quello effettivo. La sua avventura a Milano è iniziata pochi mesi fa ma è già stato coinvolto alla grande dal gruppo. Si vede nel modo di stare in campo e anche quando c'è da esultare. Si trova a suo agio con il suo nuovo gruppo e in particolare con alcuni.

'Dimash' è tra questi: il suo corriere preferito, lui che gli impacchetta assist come fosse Amazon. Hanno un feeling che si vede e dimostrano con dei siparietti su Instagram. Come l'ultima foto postata dal francese. I due si erano incrociati in una partita tra Italia e Francia e si erano stretti la mano in mezzo al campo e si erano detti qualcosa. L'attaccante ha ripescato quella foto e l'ha pubblicata tra le stories e ha scritto taggando proprio l'esterno: "Lo sapevo già". E ci ha aggiunto un cuoricino. Insomma, che sarebbe stato amore Marcus lo sapeva già.