Tiago Pinto: “Sapere che Lukaku abbia scelto la Roma è grande soddisfazione”

Tiago Pinto, general manager della Roma, ha parlato così dopo l'ufficialità in giallorosso di Romelu Lukaku: "Sapere che Lukaku abbia scelto la Roma non può che rappresentare un motivo di grande soddisfazione per tutti noi: con il suo arrivo acquisiamo ulteriore esperienza, professionalità e desiderio di vincere. Tutte le nostre scelte sono sempre indirizzate ad alzare il livello di competitività della Roma e la loro bontà la misuriamo costantemente sul campo: ma vedere i tifosi accogliere Romelu con quell’entusiasmo ci rende davvero orgogliosi".