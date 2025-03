Non solo la multa al Napoli per lo sputo a Farris. Per la partita del Maradona è arrivata anche una sanzione al club nerazzurro

Eva A. Provenzano Caporedattore 4 marzo 2025 (modifica il 4 marzo 2025 | 18:16)

Il giudice sportivo ha multato il Napoli per uno sputo arrivato a Farris, vice allenatore dell'Inter, con 12 mila euro di multa. Ma anche all'Inter, per la gara del Maradona, è stata inflitta una multa di 8mila euro: "Per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato una lattina verso il settore occupato dai tifosi della squadra avversaria, che cadevano in un settore chiuso al pubblico, per avere, inoltre, lanciato nel recinto di giuoco tre bottiglie in plastica e quattro lattine; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1, lett. b) CGS", si legge nella nota del giudice sportivo.