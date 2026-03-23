Un gruppo di ultras si è presentato fuori dai cancelli di Coverciano: situazione rientrata, interviene anche la Digos

Un gruppo di tifosi di estrema destra, membri degli Ultras Italia, si è presentato fuori dai cancelli di Coverciano per avere un confronto diretto con Gennaro Gattuso, ct della Nazionale, e con una delegazione composta da Donnarumma e Barella, esponendo uno striscione con una strofa dell'inno di Mameli: "Siam pronti alla morte, l'Italia chiamò".