Un gruppo di tifosi di estrema destra, membri degli Ultras Italia, si è presentato fuori dai cancelli di Coverciano per avere un confronto diretto con Gennaro Gattuso, ct della Nazionale, e con una delegazione composta da Donnarumma e Barella, esponendo uno striscione con una strofa dell'inno di Mameli: "Siam pronti alla morte, l'Italia chiamò".
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Italia, tifosi chiedono confronto con Buffon, Donnarumma e Barella: no della FIGC
Un gruppo di ultras si è presentato fuori dai cancelli di Coverciano: situazione rientrata, interviene anche la Digos
Lo rivela Repubblica, che spiega come la FIGC (affiancata dalla Digos) abbia negato questa possibilità. L'intento degli ultras era quello di parlare con Gattuso, come spiegato al capodelegazione Buffon, in seguito ai fatti di novembre, quando a Chisinau, durante la partita delle qualificazioni mondiali in casa della Moldova, contestarono la squadra, suscitando la decisa reazione del ct.
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