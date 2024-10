Francesco Toldo, ex portiere dell'Inter, ai microfoni di Radio Firenze Viola ha elogiato Marcus Thuram, reduce dalla tripletta rifilata al Torino: "Mi piace molto, anche come modo di fare. È un ragazzo di cui vedi la felicità di giocare a calcio, con le esultanze giuste. Non è un caso che faccia tre gol in una partita: è veloce, va su bene di testa ed è... sorridente. È la tipologia del calciatore che piace ai tifosi, è felice quando gioca".