Milan, con l’Inter senza Tomori. Kjaer fuori, Pioli punta sulla coppia giovane Kalulu-Thiaw

Il difensore del Milan è stato espulso nella gara di venerdì sera all'Olimpico contro la Roma e non ci sarà nel derby

Alla ripresa dopo la sosta per le Qualificazioni al prossimo Europeo, la Serie A ripartirà alla grande con il big match tra Inter e Milan. La squadra di Pioli , in testa a punteggio pieno, dovrà fare a meno di Tomori, espulso venerdì sera contro la Roma.

"Contro l’Inter la difesa si rinnoverà: nelle prime tre di campionato Tomori aveva fatto reparto con Thiaw, ora rientrerà Kalulu. La coppia centrale sarà un inedito e la più giovane delle combinazioni possibili: 22 anni Thiaw, 23 Kalulu. Il più esperto Kjaer, 34, resta una soluzione alternativa: contro la Roma, scegliendo Kalulu per coprirsi nel finale, Pioli ha fatto intuire le gerarchie della difesa. Contro Lautaro sarà un esame impegnativo per i diavoletti rossoneri: dovranno difendere la loro porta e non solo", scrive La Gazzetta dello Sport.