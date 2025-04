"Secondo me il futuro di Inzaghi ma si gioca troppo in questi due mesi. Ha tre competizioni più il Mondiale per club, se porta a casa dei risultati... Sta facendo qualcosa di straordinario, però dovesse andare male in Champions, va male in Coppa Italia, va male in campionato, come fai a rinnovare un contratto a Inzaghi? Adesso mancano due mesi, se tu non vinci il campionato e la Coppa Italia non è più una stagione così bella, se invece vinci campionato e Coppa Italia allora è un altro discorso".