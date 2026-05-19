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Toni: “Ecco il giocatore dell’Inter che può giocare nelle big d’Europa!”. E non è Lautaro

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Luca Toni, ex centravanti, intervenuto ai microfoni di Cose Scomode, ha parlato così di due calciatori dell'Inter, per alcuni sopravvalutati
Marco Astori
Marco Astori Redattore 

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Luca Toni, ex centravanti, intervenuto ai microfoni di Cose Scomode, ha parlato così di Federico Dimarco e Alessandro Bastoni, colonne dell'Inter: "Dimarco per me può giocare in tutte le squadre ma può fare il terzino: non è sopravvalutato, da lui a si aspettano i dribbling, i tiri, i gol, invece è un gran bel terzino.

Toni: “Ecco il giocatore dell’Inter che può giocare nelle big d’Europa!”. E non è Lautaro- immagine 2
Getty Images

Per me è uno dei pochi giocatori di questa Inter che potrebbe giocare nelle grandi piazze europee, non è assolutamente sopravvalutato. Bastoni invece mi piacerebbe vederlo in una difesa a 4, poi dopo lo valuti se è il campione che si dice o un gran giocatore".

 

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