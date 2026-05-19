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fcinter1908 ultimora Toni: “Ecco il giocatore dell’Inter che può giocare nelle big d’Europa!”. E non è Lautaro
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Toni: “Ecco il giocatore dell’Inter che può giocare nelle big d’Europa!”. E non è Lautaro
Luca Toni, ex centravanti, intervenuto ai microfoni di Cose Scomode, ha parlato così di due calciatori dell'Inter, per alcuni sopravvalutati
Luca Toni, ex centravanti, intervenuto ai microfoni di Cose Scomode, ha parlato così di Federico Dimarco e Alessandro Bastoni, colonne dell'Inter: "Dimarco per me può giocare in tutte le squadre ma può fare il terzino: non è sopravvalutato, da lui a si aspettano i dribbling, i tiri, i gol, invece è un gran bel terzino.
Per me è uno dei pochi giocatori di questa Inter che potrebbe giocare nelle grandi piazze europee, non è assolutamente sopravvalutato. Bastoni invece mi piacerebbe vederlo in una difesa a 4, poi dopo lo valuti se è il campione che si dice o un gran giocatore".
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