Luca Toni, ex centravanti, intervenuto ai microfoni di Cose Scomode, ha parlato così di Federico Dimarco e Alessandro Bastoni, colonne dell'Inter: "Dimarco per me può giocare in tutte le squadre ma può fare il terzino: non è sopravvalutato, da lui a si aspettano i dribbling, i tiri, i gol, invece è un gran bel terzino.