Alejandro Camano, agente di Lautaro Martinez e Gila della Lazio, ha parlato ai microfoni di Napoli Network del futuro dei due calciatori

Alejandro Camano, agente di Lautaro Martinez e Gila della Lazio, ha parlato ai microfoni di Napoli Network del futuro dei due calciatori:

“Gila al Napoli? Non posso parlare di calciomercato per un motivo semplice: non c’è niente. È felice alla Lazio, dove ha ancora un altro anno di contratto. È concentrato sugli ultimi impegni stagionali. Sono contento della sua crescita. Sarri? Il suo rapporto con il mister è straordinario. Aggiungo che la maturazione calcistica di Gila è dovuta anche al mister.