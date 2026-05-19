Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui
news
Ag Lautaro: “Non sorpreso piaccia ai top club, ma per lui c’è solo l’Inter. Su Gila dico che…”
Alejandro Camano, agente di Lautaro Martinez e Gila della Lazio, ha parlato ai microfoni di Napoli Network del futuro dei due calciatori:
“Gila al Napoli? Non posso parlare di calciomercato per un motivo semplice: non c’è niente. È felice alla Lazio, dove ha ancora un altro anno di contratto. È concentrato sugli ultimi impegni stagionali. Sono contento della sua crescita. Sarri? Il suo rapporto con il mister è straordinario. Aggiungo che la maturazione calcistica di Gila è dovuta anche al mister.
Lautaro? È felicissimo dopo questa stagione, non potrebbe essere altrimenti: è uno degli attaccanti più forti al mondo e non mi sorprende che possa piacere ai top club mondiali ma è felicissimo dell’Inter e, per lui, esiste solo l’Inter”.
© RIPRODUZIONE RISERVATA