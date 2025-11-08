FC Inter 1908
In studio a DAZN, l’ex attaccante Luca Toni ha parlato così in vista di Inter-Lazio in programma domani a San Siro
In studio a DAZN, l’ex attaccante Luca Toni ha parlato così in vista di Inter-Lazio in programma domani a San Siro (dove vederla in tv):

Chivu si è preso colpe anche non sue, col Kairat non aveva colpe, hanno giocato le riserve. E tu riserva dell’Inter in Champions non hai bisogno dello stimolo dell’allenatore, deve arrivare da dentro lo stesso. Non è colpa di Chivu col Kairat, ma delle seconde linee.

Positivo secondo me è aver ritrovato Lautaro, con Thuram che rientra, Esposito e Bonny che stanno bene. L’Inter per me può prendere il largo”.

