FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 ultimora Toni: “Mercato? Dai, l’Inter non aveva bisogno di niente! Si cerca sempre di…”

ultimora

Toni: “Mercato? Dai, l’Inter non aveva bisogno di niente! Si cerca sempre di…”

Toni: “Mercato? Dai, l’Inter non aveva bisogno di niente! Si cerca sempre di…” - immagine 1
Nell'ultima puntata di Cose Scomode su Aura Sport, si è parlato anche del mercato dell'Inter e del mancato arrivo di un esterno destro
Marco Macca
Marco Macca Redattore 

Nell'ultima puntata di Cose Scomode su Aura Sport, si è parlato anche del mercato dell'Inter e del mancato arrivo di un esterno destro. Sull'argomento, Luca Toni è stato piuttosto netto:

Toni: “Mercato? Dai, l’Inter non aveva bisogno di niente! Si cerca sempre di…”- immagine 2
Prime

"Dai, l'Inter non ha bisogno di niente! Se ha bisogno l'Inter... Piuttosto che prendere un giocatore tanto per, a sto punto fai giocare un ragazzo della Primavera. Darmian è un giocatore importante. Se si fa male anche lui, fai giocare un giovane. Poi ci lamentiamo che non giocano".

Toni: “Mercato? Dai, l’Inter non aveva bisogno di niente! Si cerca sempre di…”- immagine 3
dazn

"Si sta cercando sempre qualcosa per dare noia a Chivu, quando invece ha il merito di aver fatto rendere bene giocatori come Esposito e Bonny. A inizio anno c'erano problemi, soprattutto di spogliatoio. Lui con calma ha sistemato tutto, ora tutti vanno a duemila. Il suo grande lavoro è soprattutto a livello mentale".

(Fonte: Cose Scomode - Aura Sport)

Leggi anche
Gasperini: “Nelle parole di Saelemaekers c’è tutto. Champions? Mettetevi...
Petardo Cremona, arrestato ultras Inter: non è l’uomo ricoverato. Accusato di…

© RIPRODUZIONE RISERVATA