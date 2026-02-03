Nell'ultima puntata di Cose Scomode su Aura Sport, si è parlato anche del mercato dell'Inter e del mancato arrivo di un esterno destro

Marco Macca Redattore 3 febbraio 2026 (modifica il 3 febbraio 2026 | 20:46)

Nell'ultima puntata di Cose Scomode su Aura Sport, si è parlato anche del mercato dell'Inter e del mancato arrivo di un esterno destro. Sull'argomento, Luca Toni è stato piuttosto netto:

"Dai, l'Inter non ha bisogno di niente! Se ha bisogno l'Inter... Piuttosto che prendere un giocatore tanto per, a sto punto fai giocare un ragazzo della Primavera. Darmian è un giocatore importante. Se si fa male anche lui, fai giocare un giovane. Poi ci lamentiamo che non giocano".

"Si sta cercando sempre qualcosa per dare noia a Chivu, quando invece ha il merito di aver fatto rendere bene giocatori come Esposito e Bonny. A inizio anno c'erano problemi, soprattutto di spogliatoio. Lui con calma ha sistemato tutto, ora tutti vanno a duemila. Il suo grande lavoro è soprattutto a livello mentale".

(Fonte: Cose Scomode - Aura Sport)