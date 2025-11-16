La top 11 di calciatori con cui ha giocato Sebastian Frey. Su Fantalab, l’ex portiere dell’Inter ha schierato il suo undici ideale, messo in campo con il 4-3-1-2. Ecco tutte le scelte del francese, con tanti ex nerazzurri.
