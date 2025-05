Al fischio finale Dumfries ha qualcosa da ridire a Calhanoglu, che evidentemente, in un richiamo durante la partita, ha urlato troppo

L'Inter domenica passa per 2-0 sul campo del Torino con una prestazione molto solida e convincente dopo l'impresa di martedì scorso in Champions League contro il Barcellona. Ma, nonostante il successo, dopo la partita non è scappato alle telecamere di DAZN un piccolissimo battibecco tra Denzel Dumfries e Hakan Calhanoglu.