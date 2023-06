TS – Torino-Inter, per Handanovic sarà indimenticabile. Turnover? Inzaghi ha deciso

"Capitano e decimo calciatore di tutta la storia dell’Inter per presenze in nerazzurro. Per Samir Handanovic la partita di questo tardo pomeriggio contro il Torino sarà semplicemente indimenticabile". Apre così l'articolo di Tuttosport in merito alla probabile titolarità di Samir Handanovic contro il Torino in quella che potrebbe essere la sua ultima partita con la maglia dell'Inter. Handanovic raggiungerà Cordoba al decimo posto all-time dei giocatori con più presenze con l'Inter, collezionando oggi il gettone numero 455.

Toro-Inter non sarà un'amichevole

Simone Inzaghi ha le idee chiare: contro il Torino non verrà fatto un massiccio turnover ma i titolari giocheranno per mantenere alti i giri del motore in vista del Manchester City. "Simone Inzaghi apporterà alcune modifiche alla sua Inter dei titolarissimi, ma schiererà una formazione di tutto rispetto contro il Torino. Davanti ad Handanovic, ecco il trittico difensivo composto da Darmian, De Vrij e Bastoni (Acerbi riposa in attesa di affrontare Haaland nella finalissima di Champions League di Istanbul). Sulle fasce: Dumfries a destra e Gosens sulla sinistra. In mezzo Brozovic, Calhanoglu e Gagliardini, con Barella quindi che almeno inizialmente tirerà il fiato. Davanti la Lula, con Lukaku e Lautaro Martinez dal primo minuto di gioco", spiega Tuttosport che poi conferma come nella ripresa ci potrebbe essere spazio anche per i Primavera Akinsamiro, Stankovic e Curatolo.