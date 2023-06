Torino-Inter, turnover scaglionato per Inzaghi. “Doppia necessità per il mister”

"Stadio Olimpico Grande Torino, ore 18.30: per l’Inter è una stazione di transito, per il Toro un punto d’arrivo". Apre così l'articolo de La Gazzetta dello Sport in merito all'importanza, relativa, di Torino-Inter. Per i nerazzurri è inevitabilmente una tappa di passaggio verso la finale di Champions contro il Manchester City, in programma tra sette giorni, anche se vincere e scavalcare la Lazio porterebbe in cascina 5 mln di euro in più per il secondo posto. Al contrario, in caso di passo falso e di sorpasso del Milan, l'Inter perderebbe sempre 5 mln.