Inter, in casa Acerbi si pensa già alla finale con il City: pensiero fisso ad Haaland con…

La finale di Champions League si avvicina, in casa Acerbi si custodisce il talismano acchiappa Haaland

L'acchiappa-Haaland

Una settimana fa alcuni tifosi dell'Inter hanno aspettato Francesco Acerbi fuori dai cancelli di Appiano Gentile. Il giocatore nerazzurro si è fermato per concedere autografi ed è rimasto stupito quando gli è stato dato in dono un retino portafortuna per "acchiappare" Haaland. Ora quel retino è passato momentaneamente nella mani della figlia, ma con la consapevolezza che dovrà tornare nella mani del difensore. "Amore, quello serve al papà però", ha puntualizzato la moglie Claudia sui social.