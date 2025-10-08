Torna FantaCharity, il fantacalcio benefico: in palio le maglie di Frattesi e Carlos Augusto

La lega benefica di Rise Together Foundation e Fantacalcio® torna con la sua terza edizione per sostenere un nuovo progetto

Alessandro De Felice Redattore 8 ottobre 2025 (modifica il 8 ottobre 2025 | 23:32)

Come ormai da tradizione, con la sosta del campionato di ottobre torna FantaCharity: la lega fantacalcistica benefica creata nel 2023 da Rise Together Foundation in partnership con Fantacalcio®, leader di settore del fantasy game e partner ufficiale di Serie A Enilive.

Come sempre, FantaCharity sosterrà un progetto promosso da Rise Together Foundation, fondazione d’impresa nata da GR Sports Agency e dalla volontà di Giuseppe Riso. La Fondazione è attiva dal 2020 nel sostegno a bambini in condizioni di svantaggio, ma soprattutto supporta i maggiori ospedali pediatrici milanesi nel miglioramento di cure e assistenza per bambini e ragazzi.

«La creazione di una stanza multisensoriale per la Casa Pediatrica Fatebenefratelli è forse il progetto più ambizioso che la nostra Fondazione abbia intrapreso fino a oggi.» Dichiara a riguardo il fondatore, Giuseppe Riso «Ne siamo molto orgogliosi e siamo felici di intraprendere questo percorso insieme a Fantacalcio® e a tutti i partner che vorranno essere al nostro fianco, ciascuno con le proprie capacità e risorse. Insieme, daremo vita a un progetto che potrà migliorare la quotidianità e il futuro di tanti bambini.»

Per partecipare a FantaCharity e sostenere il progetto è sufficiente una donazione di 20€, da effettuare attraverso la pagina dedicata: https://www.risetogetherfoundation.it/fantacharity/ Rise Together Foundation ringrazierà gli aderenti inviando un ticket per l’iscrizione alla competizione. Sarà possibile iscriversi fino alle ore 12:00 di sabato 18 ottobre.

In palio, i fantallenatori troveranno anche per questa edizione memorabilia ed esperienze uniche da vivere in alcuni stadi della Serie A Enilive, quest’anno oltre al Ferraris di Genova si aggiunge anche il Giuseppe Sinigaglia di Como.

Sempre in palio le magliette donate ed autografate dai giocatori di Beppe Riso, tra cui: Alessandro Buongiorno, Davide Frattesi, Gianluca Mancini, Sandro Tonali e molti altri! «Quando Rise Together Foundation chiama, Fantacalcio risponde sempre Presente! Siamo grati a Giuseppe Riso per averci coinvolto nella creazione di FantaCharity che, ormai da anni, ci consente tramite il gioco, di poter aiutare chi ogni giorno si impegna per salvare vite umane!» Le parole di Nino Ragosta, CEO di Quadronica, azienda proprietaria del brand Fantacalcio®.

Tutti i fondi raccolti attraverso l’iniziativa saranno destinati al nuovo progetto che prenderà il via con la Casa Pediatrica Fatebenefratelli di Milano diretta dal Professor Luca Bernardo, membro del Comitato Scientifico di Rise Together.

Il progetto prevede la creazione di una stanza multisensoriale per percorsi terapeutico-riabilitativi rivolti ai bambini di fascia 0-10 anni con diagnosi di disturbi dello spettro autistico e per bambini che soffrono di disturbi dell’alimentazione e della nutrizione, in particolare l’ARFID (disturbo evitante-restrittivo dell'assunzione di cibo). Si tratterà di uno spazio accogliente, che favorirà l’esperienza emozionale, sensoriale e relazionale per promuovere crescita e benessere dei piccoli pazienti.

Lo stesso Professore ha dichiarato riguardo al progetto: «Ringrazio di cuore Rise Together Foundation per aver raccolto con benefico entusiasmo il progetto da me proposto che, come tutte le iniziative fin qui realizzate, ha sempre come unico fine la salute e il benessere per i nostri piccoli grandi pazienti.»

La possibilità di partecipare è aperta fino alle 12:00 di sabato 18 ottobre. Occorre essere registrati su Fantacalcio.it ed avere effettuato la donazione a favore di Rise Together Foundation. Tutte le informazioni e il modulo per l’iscrizione sono disponibili sul sito di Rise Together Foundation: https://www.risetogetherfoundation.it/fantacharity/