Torreira: “Vidal giocatore tremendo, dà tutto in campo. E Sanchez aggiunge qualità al Cile”

In vista della sfida del 9 ottobre tra Uruguay e Cile, il nuovo giocatore dell’Atletico Madrid Torreira ha parlato degli avversari che dovrà affrontare nelle qualificazioni per il Mondiale in Qatar. In particolare di due giocatore cileni dell’Inter, Sanchez e Vidal:

“Alexis è un grande giocatore, all’Arsenal ha iniziato benissimo. Nel poco tempo che è stato in Inghilterra ha dimostrato di essere un gran giocatore e un super professionista. Per il calcio cileno e per la Nazionale è molto importante, aggiunge qualità alla squadra. Vidal è un giocatore tremendo, ha giocato nella Juve, nel Barça… È un giocatore di classe mondiale, molto agguerrito, mi piace tantissimo il suo stile. Va sempre nel duello per riconquistare la palla, con grande grinta. Non guarda in faccia a nessuno e lascia sempre tutto suo campo”.

(CDF)