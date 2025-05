Così l'ex calciatore: "In finale Champions League tifiamo Inter, è l’unica italiana rimasta a giocare in Europa"

A margine del torneo Padel Mania di Pescara, Francesco Totti, ex calciatore, ha parlato così della corsa scudetto e non solo: “Non c’è mai stato un campionato così aperto fino alla fine. Una sfida bellissima da vedere. E in finale Champions League tifiamo Inter, è l’unica italiana rimasta a giocare in Europa e speriamo che possa ottenere un grande risultato.