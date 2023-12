Tovalieri: “Buchanan? Inter non si aspetti giocatore pronto. Ma è impressionante…”

Le parole del giornalista: "Nell’Inter giocherebbe come esterno in un 3-5-2 e non terzino destro di una difesa a quattro come nel Bruges"

Intervenuto ai microfoni di Tuttosport, Sacha Tovalieri, giornalista belga, ha parlato così di Tajon Buchanan, prossimo acquisto dell'Inter sul mercato: "Nell’Inter giocherebbe come esterno in un 3-5-2 e non terzino destro di una difesa a quattro come nel Bruges. E per questo sarebbe facilitato. Però in Italia l’intelligenza tattica è fondamentale. Se sbagli, vieni punito. Gli serviranno almeno 3-6 mesi per potersi adattare. E il lavoro del tecnico nerazzurro sarà fondamentale. I tifosi dell’Inter non devono aspettarsi un giocatore pronto, fatto e finito. Tajon potrà mostrare le sue qualità inizialmente in alcune partite di Serie A, ma ci vorrà tempo.

Sarà fondamentale per lui avere la testa giusta. In tutto. Passare da una bella cittadina come Bruges a Milano, dove c’è tutto anche fuori dal campo, vedi moda, donne e così via, è un cambiamento importante. Sono due mondi diversi. Certo, ha potenzialità interessanti e capisco perché Ausilio lo voglia portare in nerazzurro: per ripetere quanto accaduto con Dumfries. Buchanan è un giocatore velocissimo. Di un’esplosività fantastica, impressionante: balza subito all’occhio dello scout perché quando decide di accelerare, accende la luce e si fa notare. Può aprire gli spazi e trovare le soluzioni per segnare. Magari è la bomba che ti fa esplodere la difesa.