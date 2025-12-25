FC Inter 1908
Tragedia nel mondo del calcio: si stacca la seggiovia, muore il calciatore tedesco Hertner

Il difensore tedesco è morto dopo essere caduto da 70 metri da una seggiovia durante una vacanza sugli sci in Montenegro
Alessandro De Felice
Lutto nel mondo del calcio. Il difensore tedesco Sebastian Hertner è morto dopo essere caduto da 70 metri da una seggiovia durante una vacanza sugli sci in Montenegro. Hertner era in villeggiatura a Savin Kuk, nel Montenegro settentrionale, quando la seggiovia sulla quale stava viaggiando si è staccata improvvisamente, facendolo precipitare senza lasciargli scampo.

"È con grande tristezza che annunciamo che il nostro capitano Sebastian Hertner è morto in un tragico incidente mentre era in vacanza. Siamo sconvolti e profondamente addolorati. Le nostre più sentite condoglianze vanno alla sua famiglia e ai suoi cari. Riposa in pace, Sebastian", ha scritto il club di cui era capitano, l'Etsv Amburgom, quinta serie, sui suoi canali social.

Tragedia nel mondo del calcio: si stacca la seggiovia, muore il calciatore tedesco Hertner- immagine 2
Stando alle prime ricostruzioni, la seggiovia si è staccata dal cavo sul quale viaggiava urtando il retrostante e facendo precipitare il calciatore da un'altezza di circa 70 metri: Hertner è morto sul colpo. Al suo fianco si trovava la moglie, testimone e anche lei vittima dell'accaduto, che è stata raggiunta dai soccorsi solo dopo diverse ore. La donna, sotto shock, ha riportato la frattura di una gamba.

L'impianto è stato chiuso immediatamente e le autorità giudiziarie montenegrine hanno avviato un'indagine per accertare le responsabilità.

(Fonte: ANSIA)

